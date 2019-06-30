مباريات الأحد.. 4 مواجهات في كأس الأمم الأفريقية 2019

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365: عشاق كرة القدم على موعد اليوم مع عدد من المباريات الهامة في كأس الأمم الأفريقية 2019 والتي تحتضنها مصر في الفترة ما بين 21 يونيو وحتى 19 يوليو. مدغشقر × نيجيريا - الموعد 18:00 مساءً - القناة الناقلة beIN SPORTS MAX 2 HD AR- beIN SPORTS MAX 1 HD AR - تايم سبورت (بث أرضي). Advertisements بوروندي × غينيا- الموعد 18:00 مساءً - القناة الناقلة( beIN SPORTS HD 2 FR - beIN SPORTS MAX 2 HD AR). مصر × أوغندا - الموعد 21:00 مساءً - القناة الناقلة beIN SPORTS HD 1 FR - beIN SPORTS MAX 1 HD AR- تايم سبورت (بث أرضي). زيمبابوي × الكونغو - الموعد 21:00 مساءً - القناة الناقلة beIN SPORTS HD 3 FR - beIN SPORTS MAX 2 HD AR.

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