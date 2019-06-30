بيكيتي سيلفا يفوز بجائزة أفضل لاعب في مباراة غينيا بيساو و بينين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

فاز بيكيتي سيلفا لاعب غينيا بيساو، بجائزة أفضل لاعب، في مباراة منتخب بلاده أمام بنين التي انتهت بالتعادل السلبي بالجولة الثانية لمباريات المجموعة السادسة.

وحقق منتخب غينيا بيساو النقطة الأولى في مشواره الأفريقي بالتعادل السلبي أمام منتخب بنين في المباراة التي جمعت المنتخبين على ملعب "الإسماعيلية" ضمن منافسات الجولة الثانية عن المجموعة السادسة والأخيرة.

وكان المنتخب الكاميروني تعادل سلبيًا أمام المنتخب الغاني في قمة مباريات المجموعة ليصبح ترتيب المجموعة حاليًا كالتالي: الكاميرون (4 نقاط) - غانا (نقطتين) - بنين (نقطتين) - غينيا بيساو (نقطة).

ومن المقرر أن تقام الجولة الثالثة والأخيرة يوم الثلاثاء المقبل حيث سيواجه المنتخب الكاميروني نظيره البنيني، بينما يلعب المنتخب الغاني أمام غينيا بيساو.