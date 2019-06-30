ملامح تشكيل مصر لمواجهة أوغندا.. أجيري يجري 3 تعديلات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبد الباسط:

استقر خافير أجيري المدير الفني لمنتخب مصر، على التشكيل الذي سيخوض به مباراة الجولة الثالثة من المجموعة الأولى لكأس أمم أفريقيا، أمام أوغندا.

وأفاد مراسل الخليج 365، بأن أجيري قرر إجراء ثلاثة تعديلات في تشكيل مصر لمباراة أوغندا، مقارنة بالمواجهتين السابقتين أمام زيمبابوي والكونغو الديمقراطية.

أجيري قرر الاستعانة بباهر المحمدي في الخط الدفاعي إلى جانب أحمد حجازي، بدلًا من محمود علاء، مع تواجد نبيل عماد "دونجا" في خط الوسط بدلًا من طارق حامد.

كما ينوي المدير الفني المكسيكي لمصر، الدفع بأحمد حسن "كوكا" في الخط الهجومي بدلًا من مروان محسن، أمام الثنائي محمد صلاح ومحمود حسن "تريزيجيه".

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ومن المتوقع أن يتكون تشكيل مصر من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أحمد المحمدي، باهر المحمدي، أحمد حجازي، أيمن أشرف.

خط الوسط: محمد النني، نبيل دونجا، عبد الله السعيد، محمود تريزيجيه، محمد صلاح.

خط الهجوم: أحمد حسن كوكا.