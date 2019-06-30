رئيس الزمالك: الأهلي لا يستطيع خطف كهربا.. وجهاز المنتخب"بيخلص" على لاعبينا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مراسل الخليج 365:

أكد رئيس نادي الزمالك، أن ما يتردد عن انتقال اللاعب محمود عبد المنعم "كهربا" إلى صفوف الأهلي لا أساس له من الصحة، لافتًا إلى أن عقد اللاعب مع الأبيض يمتد لمدة ثلاثة مواسم مقبلة.

وأشار رئيس الزمالك، خلال حديثه بالإذاعة الداخلية للقلعة البيضاء، إلى أن هاني رمزي مدرب منتخب مصر، وأحمد ناجي مدرب الحراس، يهدفان لما وصفه بـ"تدمير" لاعبي الزمالك.

وقال رئيس الزمالك: "عقد كهربا معنا ممتد لمدة ثلاثة مواسم قادمة، اللاعب وقع من قبل على عقد مدته خمس سنوات، الأهلي لا يستطيع خطفه منا، ولن يرحل لأي نادي إلا بموافقتنا".

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وأكمل: "سبق وأن خطفت عبد الله السعيد من الأهلي، ومن قبل عمرو زكي وأحمد الكاس وغيرهم من اللاعبين الكبار".

وأضاف: "هاني رمزي وأحمد ناجي -بيخصلوا على لاعبية الزمالك- وأولهم محمود جنش الذي تعرض لإصابة قوية سببها مدرب الحراس".

واختتم: "أحمد ناجي قام بزيادة الأحمال على جنش مع أنه لا يشارك أساسيًا مع المنتخب، ومن المفترض أن تكون الأحمال الزائدة على محمد الشناوي".