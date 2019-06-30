كلويفرت يعلق على تعادل الكاميرون أمام غانا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

تحدث الهولندي باتريك كلويفرت، المدرب المساعد للمنتخب الكاميروني، عن تعادل الأسود أمام غانا، بدون أهداف.

وتسابق لاعبو المنتخبين الكاميروني والغاني في إهدار الفرص التي سنحت لهم على مدار شوطي المباراة ليتعادل الفريقان سلبيا اليوم السبت في الجولة الثانية من مباريات المجموعة السادسة بالدور الأول لبطولة كأس أمم أفريقيا 2019.

واقتسم الفريقان نقاط المباراة ليرفع المنتخب الكاميروني حامل اللقب رصيده إلى أربع نقاط في صدارة المجموعة بفارق الأهداف فقط أمام نظيره الغاني ليشتعل بينهما الصراع على صدارة المجموعة في الجولة الثالثة الأخيرة من مباريات المجموعة يوم الثلاثاء المقبل.

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وقال كلويفرت، في تصريحات بعد المباراة، إن منتخب الكاميرون أهدر العديد من الفرص في مباراة غانا، لكنهم راضون بالتعادل أمام فريق كبير بحجم النجوم السوداء.

وأوضح، أن كل مباراة يسعى منتخب الكاميرون لتحقيق الانتصار لكن مواجهة غانا له طابع خاص.

وأتم تصريحاته:" كان مهم ألا نخسر حتى نحافظ على حظوظنا في البطولة".