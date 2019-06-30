إيهاب جلال يوضح موقفه من انتقال إسلام عيسى للأهلي أو بيراميدز

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد- طارق الرفاعي:

رد إيهاب جلال، المدير الفني للمصري البورسعيدي، على ارتباط إسلام عيسى نجم الفريق بالانتقال إلى الأهلي أو بيراميدز في فترة الانتقالات الصيفية الجارية، مشيرًا إلى أن باب الرحيل مفتوح أمام أي لاعب يريد الرحيل.

وأكد محمد الخولي، نائب رئيس المصري، أن الأهلي وبيراميدز طلبا منذ شهر التعاقد مع إسلام عيسي، مشيرًا إلى أن إدارة النادي تضع في الاعتبار العائد المادي وكذلك العائد الفني من خلال تلبية مطالب الجهاز الفني من اللاعبين الذي يريد الحصول على خدماتهم من الأهلي وبيراميدز.

وقال جلال، في المؤتمر الصحفي الذي عقده النادي بإحدى القرى السياحية: "من لا يريد اللعب في النادي المصري فليرحل، ولن يلعب معه لاعب مجبرا".

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وأضاف: "يجب الوضع في الاعتبار الاستفادة التي ستعود على النادي المصري، وهل سيتم تعويضه أم لا".

وتابع: "لا يوجد ناد في مصر يقف على لاعب، النادي المصري نادي كبير ولن يتأثر ببيع لاعب".

وأتم المدير الفني للمصري قائلا: "وبالرغم من ذلك أريد إسلام عيسي، وأخبرت اللاعب برغبتي في بقائه".