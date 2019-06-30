دي يونغ يتوصل لاتفاق مع إشبيلية

توصل مهاجم بي إس في إيندهوفن الهولندي، لوك دي يونف، لاتفاق مع إشبيلية الإسباني لتوقيع عقد مدته 5 مواسم ينتهي في يونيو (حزيران) 2023، بمجرد اجتياز الفحص الطبي، وفقاً لما كشفت عنه مصادر مطلعة على الصفقة.
من جانبه، أعلن النادي الهولندي اليوم السبت، عبر شبكات التواصل الاجتماعي أنه سمح لدي يونغ (28 عاماً) بـ”إتمام انتقاله لناد آخر”، دون الكشف عن اسمه.
ومن المقرر أن يسافر الدولي الهولندي هذا الأسبوع لإشبيلية بعدما توصل النادي الأندلسي لاتفاق مع بي إس في إيندهوفن لانتقال اللاعب مقابل ما يقرب من 15 مليون يورو، وفقاً لنفس المصادر.
وتأهل دي يونغ بين صفوف دي غرافشاب المحلي حيث بدأ مشواره الاحترافي في 2008.
وقبل انتقاله لبي إس في ايندهوفن في صيف 2014، لعب بين صفوف بروسيا مونشنغلادباخ الألماني ونيوكاسل الإنجليزي.
ومع الفريق الهولندي خاض 204 مباراة رسمية سجل خلالها 112 هدفاً.
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