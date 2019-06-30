رسمياً.. مانشستر يونايتد يتعاقد مع وان بيساكا

أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، اليوم السبت، التعاقد مع لاعب كريستال بالاس، آرون وان بيساكا، لخمسة مواسم، في صفقة قدرت وسائل الإعلام قيمتها بـ50 مليون جنيه إسترليني (64 مليون دولار).

أورد النادي الإنجليزي الشمالي في بيان: “يسر مانشستر يونايتد تأكيد التعاقد مع آرون وان بيساكا من كريستال بالاس”، موضحاً أن اللاعب البالغ (21 عاماً)، وقع عقداً لخمسة أعوام، مع خيار التمديد لعام إضافي”.

وخاض الظهير الأيمن الشاب 42 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز مع فريقه السابق، وبرز بشكل لافت في الموسم المنصرم.