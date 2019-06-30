بالفيديو.. أوروجواي تودع كوبا أمريكا أمام بيرو بركلات الترجيح

ودع منتخب أوروجواي بطولة كأس كوبا امريكا بعد خسارته بركلات الترجيح امام نظيره البيروفي بنتيجة 5-4، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليومالسبت، ضمن منافسات ربع نهائي كأس امريكا الجنوبية.
وانتهي شوطي المباراة الاصليين بالتعادل السلبي بين منتخبي أوروجواي
بذلك رافقت بيرو منتخبات البرازيل والأرجنتين وتشيلسي إلى نصف نهائي كأس كوبا أمريكا.
شاهد ملخص المباراة وركلات الترجيح:
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