روجر فيدرر: ميسي الأفضل وأتمني له الفوز بكأس العالم

تغزل أسطورة التنس العالمية السويسري روجر فيدرر، بميسي قائد برشلونة والمنتخب الأرجنتيني، خلال التصريحات التى نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية.
وانهال فيدرر الذي يخوض منافسات ويمبلدون 2019، بالمديح فى النجم الأرجنتيني المشارك مع منتخب بلاده ببطولة كوبا أمريكا متمنياً له النجاح وحصد البطولات مع منتخب بلاده.
"ما أحبه فى ميسي أنه عندما يستلم الكرة، يحول وجهته نحو مرمي الخصم، ولديه رؤية كاملة لكل ملعبيلعب علي أرضه.
وأكمل "بعد ذلك، يستطيع المراوغة والتمرير أو التصويب ناحية المرمي، ودائما مايمتلك ثلاث خيارات وهو أحد اللاعبين الذين طلاماً يستطيعون فعل ذلك، واعتقد أنه الأفضل فى العالم".
واختتم فيدرر حديثه قائلاً.. "أحب مشاهدة ميسي وهو يلعب، وأتمني حصوله على كأس العالم بيوم من الأيام مع منتخب بلاده".
وسيخوض ميسي مواجهه في غاية الصعوبة الأربعاء القادم، عندما يخوض مواجهة الدور نصف النهائي أمام صاحب الأرض والجمهور، وهو المنتخب البرازيلي.
وكانت الأرجنتين قد تأهلت لنصف النهائي بعد الفوز على فنزويلا بنتيجة هدفين نظيفين، سجلهما لاوتارو مارتينيز وجيوفاني لو سيلسو، بينما فاز البرازيل على باراجواي بركلات الجزاء التي انتهت بنتيجة 4-3.
وسيكون فيدرر على موعد مع انطلاقه لابأس بها فى بطولة ويمبلدون، عندما يبدأ مشاوره بالبحث عن اللقب التاسع فى البطولة الإنجليزية بملاقاة الجنوب إفريقي لوبد هاريس، في أولي تجاربه علي الأراضي الترابية
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