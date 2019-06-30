منتخب مصر لرجال السلة يتغلب على أوغندا في تصفيات بطولة إفريقيا

نجح المنتخب الوطني الأول لكرة السلة رجال في تحقيق الفوز على منتخب أوغندا في ثالث مباريات تصفيات المنطقة الخامسة المؤهلة لبطولة أفريقيا، التي تستضيفها أوغندا، بنتيجة

73 مقابل 64 لمنتخب أوغندا.وحقق الفوز المنتخب الفوز في أولى مباريات التصفيلت علي رواندا وخسر في المباراة الثانية امامكينيا ونجح في خطف الفوز اليوم من أوغندا صاحب الارض.ويواجه المنتخب الوطني نظيرة التزاني يوم الإثنين في اخر المباريات المؤهلة للبطولة الإفريقية.وتضم مجموعة منتخب الرجال أوغندا وكينيا ورواندا وتنزنيا، ويقود المنتخب فنياً عصام عبدالحميد