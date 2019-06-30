أكد الدكتور عمرو علواني رئيس الاتحاد الافريقي للكرة الطائرة ونائب رئيس الاتحاد الدولي ان حفل قرعة بطولة العالم لناشئات الكرة الطائرة تحت 18 عام والذي نظمه الاتحاد المصري للعبة بحضور وزير والذي نظمه الاتحاد المصري للعبة بحضور وزير الرياضة في أحد فنادق القوات المسلحة هو الافضل فيتاريخ البطولة. وقال علواني في تصريحات خاصة للوفد ان الاتحاد المصري نظم حفلا رائعا لاقى استحسان الجميع مؤكدا انه شهد العديد من الاحتفالات بحكم منصبه الدولي الا ان احتفالية الاتحاد المصري كانت الافضل.

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كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. نائب رئيس الاتحاد الدولي: حفل قرعة بطولة العالم لناشئات الكرة الطائرة الافضل في تاريخ البطولة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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