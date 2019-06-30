هوكي آنسات الشرقية يحصد بطولة كأس مصر

استطاع فريق هوكي الآنسات بنادي الشرقية، الفوز بلقب كأس مصر، بعد تغلبه على فريق مركز شباب السادات.

ظلت المباراة في سجال بين الطرفين، وسنحت العديد من الفرص للفريقين في الشوطين الأول والثاني، قبل الاحتكام للشوت

أوت، والذي انتهي لصالح فريق الشرقية.

حضر المبارة أعضاء مجلس إدارة نادي الشرقية برئاسة الدكتور مجدي عزت، وأسامة سلطان المشرف العام على هوكي الآنسات بالنادي، ومجلس إدارة

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مركز شباب السادات برئاسة محسن عبيد، ووائل الألفي وكيل وزارة الشباب والرياضة بالشرقية، والدكتور محمود عبد العظيم وكيل مديرية الشباب والرياضة بالشرقية، وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصري للهوكي.

وشهدت المباراة حضور جماهيري كبير من أعضاء الجمعية العمومية للشرقية، والذي ظل يؤازر الفريق حتي نهاية المباراة .