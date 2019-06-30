هوكي آنسات الشرقية يحصد بطولة كأس مصر

استطاع فريق هوكي الآنسات بنادي الشرقية، الفوز بلقب كأس مصر، بعد تغلبه على فريق مركز شباب السادات.
ظلت المباراة في سجال بين الطرفين، وسنحت العديد من الفرص للفريقين في الشوطين الأول والثاني، قبل الاحتكام للشوتأوت، والذي انتهي لصالح فريق الشرقية.
حضر المبارة أعضاء مجلس إدارة نادي الشرقية برئاسة الدكتور مجدي عزت، وأسامة سلطان المشرف العام على هوكي الآنسات بالنادي، ومجلس إدارة
وشهدت المباراة حضور جماهيري كبير من أعضاء الجمعية العمومية للشرقية، والذي ظل يؤازر الفريق حتي نهاية المباراة .
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