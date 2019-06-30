بالفيديو.. قائدة منتخب ناشئات الكرة الطائرة: الفوز ببطولة العالم ليس مستحيلا

أكدت ساندي الشرنوبي قائدة منتخب مصر لناشئات الكرة الطائرة تحت 18 عام، ان الفوز ببطولة العالم ليس مستحيلا، خاصة وانها تقام على ارض مصر ووسط جمهورنا العظيم الذي ننتظر دعمه ومساندته لنا خلال البطولة.

وقالت ساندي في تصريحات خاصة للوفد

على هامش قرعة بطولة العالم التي أقيمت أمس، ان منتخب مصر جاهز من الان للمشاركة في البطولة حيث خاض العديد من المعسكرات المغلقة ولعب العديد من المباريات، لافتة الى اناللاعبات يقدمن مجهودا كبيرا خلال التدريبات ما يبشر ان المنتخب يمكنه الوصول الى ابعد مدى في البطولة.

وأسفرت قرعة بطولة العالم لناشئات الكرة الطائرة تحت 18 سنة، والمقرر اقامتها خلال الفترة من 2 وحتى 14 سبتمبر المقبل عن وقوع منتخبنا الوطني في المجموعة الأولى، الى جوار كل من البرازيل والصين والكاميرون وبورتريكو.