بالفيديو.. عمرو علواني: استضافة مصر للبطولات الكبرى رسالة الى العالم

اعرب الدكتور عمرو علواني رئيس الاتحاد الافريقي للكرة الطائرة ونائب رئيس الاتحاد الدولي، عن سعادته بتنظيم مصر لبطولة العالم للناشئات تحت 18 عام خلال شهر سبتمبر المقبل.

وقال علواني في تصريحات خاصة للوفد على هامش حضوره قرعة البطولة التي اقيمت أمس بحضور

وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي في احد فنادق القوات المسلحة، أن استضافة مصر للبطولات الرياضية في مختلف الالعاب رسالة الى العالم، بأن مصر تنمو وتتغير وتستعيد قوتها.

واضاف ان ثقة الاتحادات الدولية في تنظيم مصر للبطولات لا يأتي من فراغ، فهو نتيجة لوجود بنية تحتية قوية واعلام قوي وجماهير محبة للرياضة، واستقرار أمني.

Advertisements

وتابع علواني ان اتحاد الكرة الطائرة هو الأول في الرياضات النسائية والاكثر تأهلا وتنظيما ومشاركة في البطولات.

وهنأ علواني اسرة الكرة الطائرة على استضافة البطولة متمنيا لهم النجاح والظهور بالشكل اللائق بأسم مصر.