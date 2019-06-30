«محمد فايز» مديراً فنيا لفريق الشرقية

عقد نادي الشرقية برئاسة الدكتور مجدي عزت، مؤتمراً صحفياً، ظهر اليوم السبت، لتقديم المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم، محمد فايز، والذي تولى المهمة الفنية للفريق خلفاً لطارق الصاوي الذي ترك الفريق نهاية الموسم الماضي.

وفي بداية المؤتمر رحب الدكتور مجدي عزت رئيس مجلس إدارة النادي بالحضور، مؤكداً أنه تم الاتفاق والتعاقد مع المدرب محمد فايز بعد دراسة لعدد كبير من سير المدربين قبل أن يستقر المجلس على إسم المدرب السابق لغزل المحلة نظرا لخبراته الكبيرك وكفاءته التدريبية.

وأضاف «عزت» بأنه تم الاتفاق مع المدرب على أن يكون له كامل الصلاحية في إدارة الفريق فنياً، دون تدخل من مجلس الإدارة، مؤكدا أنه يثق في قدراته جيدا لقيادة الفريق الشرقاوي للصعود إلى الدرجة الثانية.

من جانبه عبر محمد فايز عن ساعدته بعد تولى المسئولية بالخيول الشرقاوية، مؤكدا انه وجهازه الفنى سيسعى بكل جهد من أجل اسعاد جماهير الشرقية العريضة، وعودة الفريق لمكانته الطبيعية.

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وأشار "فايز" أنه قبل هذا

التحدي الكبير في مسيرته التدريبة، وسيعمل جاهدا لانجاح هذا التحدي، مطالباً الجميع بالتكاتف خلف الفريق لتحقيق النجاح.

وأكد المدير الفنى الجديد لفريق الشرقية، أنه لن يسمح لأحد بالتدخل في الأمور الفنية للفريق، وهذا شرطه الأساسي لاستمرار عمله داخل نادي الشرقية، مشيرا إلى أنه يعمل حاليا على دراسة بعض السير الذاتية لبعض اللاعبين، لانه يحتاج لاعبين على قدر من المسئولية والتفكير الاجابى ولديهم الطموح الكافى والقتال فى الملعب والقدرة على المنافسة والصعود للدرجة الثانية.

وفي نهاية المؤتمر بعث فايز برسالة إلى جماهير الشرقية بضرورة مساندة اللاعبين والوقوف خلف الفريق، مؤكدا أنه يعمل داخل منظومة محترمة تدير الأمور باحترافية.