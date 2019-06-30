مواعيد تدريبات فرق ناشئي سلة الزمالك

أعلن أحمد عادل عبدالفتاح رئيس قطاع الناشئين لكرة السلة بنادي الزمالك عن مواعيد تدريبات فرق ناشئي السلة بالنادي.
وكشف عادل عن المواعيد على النحو التالي:
الأعمار 14، 16 (أ، ب) ، ومرتبط 18، 20 عام يوميا من الخامسة إلى الحادية عشرة مساء.
وتأتي تدريبات الفرق ما بين الملاعب
وقال عبدالفتاح إن تدريبات فرق الناشئين تتراوح بين 5 أو 6 تدريبات وتنقسم إلى تدريبات بدنية وأحمال وذلك بالفترة الصباحية، أما في الفتره المسائية فتكون خاصة بالتدريبات الفنية.
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