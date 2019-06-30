اليمن يفوز على الأردن وتونس على اليونان في بطولة الملاكمة بسيئون

فاز الملاكم اليمني حامد المطري على نظيره الاردني مصطفى بوصيام ضمن جولات بطولة العالم للملاكمة العربية للمحترفين بوزن 54 كجم. فيما فاز التونسي نبيل محجوري على نظيره ماتسيكو بياجونيس من اليونان في المقابلة الثانية بوزن 62 كجم. وفقا لوكالة سبأ. وفي وزن نصف المتوسط 66 كجم فاز البيلاروسي ماكسيم على منافسه البرتغالي زاهى كريستيان. في حين تغلب الكاميروني الماريا مونتيرو على منافسه الروسي زيكوسي يوري في المقابلة الرابعة على وزن المتوسط 69 كجم.

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