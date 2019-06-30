بيرو تنصب الفخ لأوروجواي وتبلغ نصف نهائي كوبا أمريكا

تأهل منتخب بيرو لنصف نهائي بطولة كوبا أمريكا، بالإطاحة بالعريق أوروجواي بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقت الأصلي للقاء بالتعادل السلبي، اليوم السبت.

وتفوق المنتخب البيروفي بنتيجة 5-4 بركلات الترجيح، ليتأهل لملاقاة تشيلي حاملة اللقب في آخر نسختين.

وأدار مدربا الفريقين المباراة بفكر مختلف، حيث لجأ أوسكار تاباريز المدير الفني لأوروجواي لخطة 4-4-2، وأحكم فريقه السيطرة تماما على شوطي اللقاء، سواء على مستوى الاستحواذ أو خلق الفرص.

لكن منتخب أوروجواي أضاع أكثر من فرصة لقتل اللقاء، خاصة في أول نصف ساعة، بـ 3 محاولات من لويس سواريز وإدينسون كافاني الذي أطاح بالكرة خارج المرمى الخالي، بينما ألغى الحكم هدفا سجله جورجيان دي أراسكايتا بداعي التسلل.

كما تميز رفاق سواريز وكافاني، بوجود دعم قوي من ثلاثي الوسط، بنتانكور وفيدريكو فالفيردي وناهيتان فيرنانديز.

في المقابل، اعتمد ريكاردو جاريكا مدرب بيرو، على خطة دفاعية بحتة وإغلاق الطرق المؤدية إلى مرمى الحارس بيدرو جاليسي، وذلك باعتماده على خطة 4-1-4-1.

دفاعيًا نجح جاريكا بدرجة كبيرة، رغم الضغط الدائم وسيطرة أوروجواي، بينما اختفى فريقه هجوميا على مدار 90 دقيقة، لم يتعرض خلالها الحارس فرناندو موسليرا لأي اختبارات خطيرة.

Advertisements

وافتقد المهاجم المخضرم باولو جيريرو، أي مساندة من زملائه، ليجد نفسه معزولا وسط رقابة قلبي دفاع أوروجواي، دييجو جودين وخيمينيز.

أما رباعي الوسط فلوريس ويوتون وأندريه كارييو وكريستيان كويفا، مالوا أكثر لأداء المهام الهجومية، بينما توقفت انطلاقات ظهيري الجنب، أدفينكولا وميجيل تراوكو.

وواصل منتخب أوروجواي ضغطه في الشوط الثاني، حيث سدد فيدريكو فالفيردي، كرة قوية أبعدها حارس بيرو بصعوبة، بينما ألغى الحكم هدفًا سجله لويس سواريز بداعي التسلل بعد اللجوء إلى تقنية الفيديو.

وتحرك جاريكا لتنشيط الصفوف في آخر ربع ساعة من اللقاء، حيث أشرك كريستوفر جونزاليس ثم راؤول رويدياس مكان كارييو وكويفا.

أما العجوز أوسكار تاباريز لم يستفد من سلاح البدلاء، حيث أشرك لوكاس توريرا بدلًا من ناهيتان نانديز، وباغت الجميع بإشراك كريستيان ستواني في الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع بدلًا من فيدريكو فالفيردي تمهيدا للاعتماد عليه في تسديد ركلات الترجيح.

وأضاع لويس سواريز الركلة الأولى لأوروجواي، وسجل زملائه الأربعة، كافاني وستواني وبنتانكور ولوكاس توريرا، بينما سجل منتخب بيرو ركلاته الخمس بنجاح، بأقدام جيريرو ورويدياس ويوتون وأدفينكولا وفلوريس.

كوورة