اونلاين | يلا شوت Penalty مشاهدة مباراة أوروجواي وبيرو بث مباشر (ضربات جزاء) كورة لايف BEIN SPORTS ركلات الترجيح

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر يلا شوت Penalty مشاهدة مباراة أوروجواي وبيرو بث مباشر (ضربات جزاء) كورة لايف BEIN SPORTS ركلات الترجيح والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتهت مباراة أورجواي أمام منتخب بيرو بالتعادل السبلي بين الفريقين ضمن منافسات كوبا امريكا 2019 في دور ربع نهائي البطولة.

سيطرالفريق الأورجوياني طوال المباراة واستحوذ وكانت مباراة من جانب وحيد وبالتالي قام سواريز ورفاقه بإحراز ثلاثةأهداف ولكن الغاها حكم المباراة بداعي التسلل.

Advertisements

أما المنتخب البيروفي كان يظهر في اللقاء ولكن على فترات من المباراة وكانت دفاعاته متصدية طوال المباراة للهجوم الأورجوياني حتى نهاية اللقاء.

ويلجأ الفريقأن حاليا إلى ركلات الجزاء الترجيحية لتحديد الفائز الذي سيصعد لدور نصف النهائي كوبا أمريكا ومقابلة الفريق التشيلي.