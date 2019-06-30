اونلاين | كورة لايف COPA بث مباشر مباراة أوروجواي وبيرو| يلا شوت أونلاين مشاهدة مباراة أوروجواي رابط أسرع| يوتيوب ONLINE

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مشاهدة مباراة أوروجواي وبيرو بث مباشر يلا شوت yallashoot كورة لايف kora live حيث يواجه منتخب الأوروجواي نظيره بيرو مساء اليوم السبت 29/6/2019 في دور ربع نهائي بطولة كوبا أمريكا التي تستضيفها حالياً ملاعب البرازيل.

ويصطدم منتخب البرازيل بمنافسه بيرو مساء اليوم السبت في تمام الساعة التاسعة بتوقيت مدينة القاهرة والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة والحادية عشر بتوقيت دولة الإمارات المتحدة، مشاهدة مباراة أوروغواي وبيرو بث مباشر في المباراة التي ستجمعها بربع نهائي كوبا أمريكا 2019.

ونوفر لكم مشاهدينا الكرام عبر موقع الخليج 365 الرياضي رابط بث مباشر لمباراة أوروجواي وبيرو كورة لايف كورة ستار kora star مشاهدة لويس سواريز، إدينسون كافاني، دييجو جودين، شاهد الآن مباراة أوروغواي ضد بيرو في كوبا أمريكا.

وتعد مباراة قوية بين الطرفين حيث يسعى كل منتخب للفوز وحجز مقعده في دور نصف نهائي بطولة كوبا أمريكا وذلك بعد صعود البرازيل على حساب باراغواي والأرجنتين بعد الفوز على فنزويلا.

تشكيلة منتخب أوروجواي المتوقعة لمباراة بيرو:

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حارس مرمى: فيرناندو موسليرا.

خط الدفاع: جيوفاني جونزاليس – دييجو جودين – مارتن كاسيريس – خوسيه ماريا خيمينيز.

خط الوسط: فيديريكو فالفيردي – بينتانكور – دي أراسكايتا.

خط الهجوم: نيكولاس لوديرو – لويس سواريز – ادينسون كافاني.

مشاهدة مباراة أوروجواي وبيرو بث مباشر حيث يلتقي المنتخبان في دور ربع نهائي كوبا أمريكا وستذاع المباراة عبر قنوات بي ان ماكس bein max بث مباشر كورة لايف kora live كورة ستار kora star كورة اون لاين kora online كورة كول cool kora يوتيوب youtube بجودة عالية.