رياضة | مفاجأة في التشكيل المتوقع للفراعنة أمام أوغندا.. أجيري يتخلى عن "الفتى المدلل"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأة في التشكيل المتوقع للفراعنة أمام أوغندا.. أجيري يتخلى عن "الفتى المدلل" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقر المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني لمنتخب مصر، على التشكيل الذي سيخوض به مباراة اليوم أمام أوغندا في الجولة الثالثة من المجموعة الأولى لبطولة أمم إفريقيا ٢٠١٩.

ومن المتوقع أن يكون تشكيل منتخب مصر في المباراة كالتالي :-

حراسة المرمى : محمد الشناوي

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