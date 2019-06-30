رياضة | بأوامر سولشاير.. مانشستر يونايتد يقدم عرضه الأول للتعاقد مع بديل بوجبا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بأوامر سولشاير.. مانشستر يونايتد يقدم عرضه الأول للتعاقد مع بديل بوجبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشارت تقارير صحفية بريطانية، أن نادي مانشستر يونايتدالإنجليزي، سيقدم خلال الأسبوع المقبل عرضه الأول للتعاقد مع شون لونجستاف لاعب نيوكاسل يونايتد الإنجليزي.

وأفادت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن مدرب اليونايتد سولشاير يفضل التعاقد مع لونجستاف (٢١ عام)، ومن المتوقع أن يكون العرض ١٥ مليون جنيه استرليني بالإضافة لعلاوات.

وأكدت العديد من المصادر المقربة من لونجستاف أنه مستاء جدًا من رحيل المدرب الإسباني رافائيل بينيتز وبدأ يفكر في مستقبله.

الجدير بالذكر أن النادي الإنجليزي، يأمل في حسم تجديد عقد نجمي الفريق ماركوس راشفورد والحارس البديل دين هيندرسون خلال الأيام القادمة.