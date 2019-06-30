رياضة | قائد زيمبابوى لـ"الخليج 365 الرياضي" :لم يحالفنا الحظ أمام أوغندا ولم نفقد الأمل في الصعود

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قائد زيمبابوى لـ"الخليج 365 الرياضي" :لم يحالفنا الحظ أمام أوغندا ولم نفقد الأمل في الصعود والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد نوليدج موسونا قائد منتخب زيمبابوى ولاعب فريق أندرلخت البلجيكي، على صعوبة مواجهة منتخب الكونغو الديمقراطية اليوم فى ختام دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الإفريقية.

وتحدث موسونا لـ"الخليج 365 الرياضي"، قائلاً :"اللقاء أمام منتخب الكونغو الديمقراطية سيكون لقاء صعباً، ليس هناك لقاء سهل خلال مواجهات البطولة، ويجب أن نلعب ونظهر كل إمكاناتنا و تقديم أفضل ما نملك لحصد نقاط المباراة.

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وتابع:" لدينا فرصة فى الصعود لدور ال 16 فى حال الفوز وسيكون لقاء صعباً أمام منتخب الكونغو الديمقراطية، لكن يجب أن نلعبه بدون ضغوط و نستمتع و هذا مهم.

وعن التعادل فى الجولة السابقة أمام منتخب إوغندا، قال قائد زيمبابوى :" كان لقاء جيد أمام منتخب أوغندا، لعبنا بشكل جيد لكن الحظ لم يحالفنا فى ترجمة عدد من الفرص التي أضعناها أمام المرمى، لم يكن الحظ معنا،وعلى الرغم من ذلك، لابد أن نستفيد من ذلك ونسعى لحصد نقاط الفوز الثلاث في لقاء الكونغو.

يذكر أن منتخب زيمبابوى سيواجه نظيره الكونغو الديمقراطية على ملعب الدفاع الجوى اليوم فى تمام التاسعة مساءاً ضمن مباريات الجولة الثالثة والأخيرة لدور المجموعات من بطولة كأس الأمم الإفريقية.