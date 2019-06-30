رياضة | مانشستر يونايتد يعاود الإتصال ببرشلونة لضم بديل بوجبا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مانشستر يونايتد يعاود الإتصال ببرشلونة لضم بديل بوجبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواصل نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، مساعيه لتدعيم خط وسط الفريق، خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية، خاصة لإقتراب رحيل النجم الفرنسي بول بوجبا.

الجدير بالذكر أن موقف راكيتيتش من البقاء أو الاستمرار مع الفريق الكتالوني لا يبدو واضحاً في ظل عدم تجديد عقده مع النادي حتى الآن.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "سبورت" الكتالونية، فإنه بعد رفض العرض الأول الذي بلغ ٣٥ مليون يورو من قبل مسؤولي البارسا، فإن مانشستر يونايتد يتصل بـ برشلونة مجددًا من أجل الكرواتي إيفان راكيتيتش.

وأكدت التقارير أن برشلونة لا يمانع بيع راكيتيش، ولكن لن يقل المقابل عن 50 مليون يورو التي حددها سعراً للاعبه.