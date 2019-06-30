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رياضة | مانشستر يونايتد يعاود الإتصال ببرشلونة لضم بديل بوجبا

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يواصل نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، مساعيه لتدعيم خط وسط الفريق، خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية، خاصة لإقتراب رحيل النجم الفرنسي بول بوجبا.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "سبورت" الكتالونية، فإنه بعد رفض العرض الأول الذي بلغ ٣٥ مليون يورو من قبل مسؤولي البارسا، فإن مانشستر يونايتد يتصل بـ مجددًا من أجل الكرواتي إيفان راكيتيتش.

الجدير بالذكر أن موقف راكيتيتش من البقاء أو الاستمرار مع الفريق الكتالوني لا يبدو واضحاً في ظل عدم تجديد عقده مع النادي حتى الآن.

وأكدت التقارير أن برشلونة لا يمانع بيع راكيتيش، ولكن لن يقل المقابل عن 50 مليون يورو التي حددها سعراً للاعبه.

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