رياضة | بيكويتي سيلفا أفضل لاعب في مباراة بنين وغينيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بيكويتي سيلفا أفضل لاعب في مباراة بنين وغينيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة أمم إفريقيا مصر ٢٠١٩، فوز بيكويتي سيلفا بجائزة أفضل لاعب في مباراة منتخب بنين أمام غينيا بيساو.

وانتهت المباراة بالتعادل السلبي بدون أهداف، والتي أقيمت على ستاد الإسماعيلية، ضمن مباريات الجولة الثانية من المجموعة السادسة للبطولة الإفريقية.

وظهر سيلفا بمستوىى مميز للغاية في المباراة وكان أحد أبرز اللاعبين في المباراة.

ويحتل منتخب الكاميرون صدارة المجموعة برصيد ٤ نقاط بينما يأتي منتخبا غانا وبنين في المركز الثاني بنقطتين، وغينيا بيساو في المركز الأخير بنقطة وحيدة.