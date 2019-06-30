رياضة | لاعب بيساو يتحدث عن حصوله أفضل لاعب أمام بنين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لاعب بيساو يتحدث عن حصوله أفضل لاعب أمام بنين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعرب بيكيتي سيلفا لاعب غينيا بيساو عن سعادته بالفوز بحائزة رجل مباراة فريقه مساء السبت، أمام بنين في المباراة التي جمعتهما باستاد الاسماعيلية ضمن مباريات المجموعة الرابعة.

وقال بيكيتي في مؤتمر صحفي عقب اللقاء: "سعيد جدا بالجائزة لكن الاهم هو فوز فريقه بنقطة من منتخب بنين وسنعمل على الفوز بالمباراة القادمة".