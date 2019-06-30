رياضة | مانشستر يونايتد يصدم برشلونة ويجدد عقد نجمه

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مانشستر يونايتد يصدم برشلونة ويجدد عقد نجمه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية بريطانية، أن النجم البريطاني ماركوس راشفورد، مهاجم مانشستر يونايتد الإنجليزي يقترب من التجديد مع اليونايتد والتوقيع على عقد طويل الأمد.

وذكرت صحيفة "ديلي تليجراف" البريطانية، أنه سيتقاضى راشفورد راتبًا أسبوعيًا يُقارب ٢٥٠ ألف جنيه استرليني، والنادي يأمل في إعلان التجديد رسميًا قبل السفر إلى المعسكر في أستراليا.

الجدير بالذكر ان مان يونايتد لا يزال في السوق بحثًا عن قلب دفاع ولاعبيّ خط وسط وكذلك جناح أيمن، وقد تعتمد الصفقات على من يرحل من الأسماء الحالية.

وفي السياق ذاته، لا يزال النادي الإنجليزي يأمل في حسم ملف تجديد عقد الحارس ديفيد دي خيا لضمان استمراره لفترة طويلة مع الفريق.