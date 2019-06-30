رياضة | شنايدر ينصح فان دي بيك بسرعة الإنتقال لريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شنايدر ينصح فان دي بيك بسرعة الإنتقال لريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد أسطورة المنتخب الهولندي ونادي ريال مدريد الإسباني السابق ويسلي شنايدر، أنه تحدث عن ريال مدريد مع مواطنه الشاب دوني فان دي بيك، لاعب وسط أياكس أمستردام الهولندي.

وقال شنايدر في تصريحات صحفية: "إنه أفضل ناد في العالم لا جدال بذلك إذا نظرت إلى تاريخهم ستجد أن كل شيء مثالي إنه يستحق ان يذهب إليهم".

وتحمس شنايدر للغاية عند علمه بتحرك ريال مدريد من أجل فان دي بيك، حيث صرح قائلاً: "أعتقد أنه أمر رائع وهو يستحقه" هذا ما قاله اللاعب الهولندي العملاق وصاحب أكبر عدد من المباريات الدولية والذي وقع عقده مع الفريق الملكي عام 2007.