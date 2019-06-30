رياضة | يوم التعادلات في أمم إفريقيا.. بنين وغينيا بيساو "حبايب"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر يوم التعادلات في أمم إفريقيا.. بنين وغينيا بيساو "حبايب" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

خرجت مباراة بنين وغينيا بيساو بالتعادل السلبي بدون أهداف والتي أقيمت على ستاد الإسماعيلية ضمن الجولة الثانية من المجموعة السادسة لبطولة أمم إفريقيا مصر ٢٠١٩.

Advertisements

وجاءت المباراة متوسطة المستوى ولم تشهد الكثير من المحاولات، ليتقاسم كلا الفريقين نقاط المباراة.

وبهذه النتيجة رفع منتخب بنين رصيده للنقطة الثانية في المركز الثالث وبنفس رصيد المنتخب الغاني، كما حصد منتخب غينيا بيساو النقطة الأولى ليبقى متذيلا للمجموعة.