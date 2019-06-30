رياضة | مدافع الكاميرون يكشف سبب رقصات اللاعبين قبل المباريات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدافع الكاميرون يكشف سبب رقصات اللاعبين قبل المباريات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد أمبرويس أويونجو مدافع الكاميرون أن الرقصات التي يؤديها نجوم الفريق ترجع إلى رغبتهم في إنهاء التوتر والقلق لدى بعض اللاعبين قليلي الخبرة.

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وقال أويونجو: "هذه سلاحنا للتغلب على نقص الخبرة في الفريق واكتساب الثقة، الكاميرون الآن يضم عدد من الوجوه الجديدة والتي تشارك للمرة الأولى في كأس الأمم الأفريقية وتلك الرقصات تساعدهم على اكتساب الثقة، وأنهم ضمن مجموعة قوية ومتماسكة، ولتخفيف الضغط على الجميع."

وأتم تصريحاته قائلا: "الحظوظ كبيرة في الفوز بالمباراة الأخيرة أمام بنين للتأهل في صدارة المجموعة وسنتمسك بذلك."