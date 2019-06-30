رياضة | ركلات الترجيح تقود بيرو للصعود لنصف نهائي كوبا أمريكا على حساب أوروجواي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ركلات الترجيح تقود بيرو للصعود لنصف نهائي كوبا أمريكا على حساب أوروجواي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح منتخب بيرو في التأهل لدور النصف نهائي من بطولة كوبا أمريكا 2019، وذلك بعد الفوز على منتخب الأوروجواي، بنتيجة 5-4 عن طريق ركلات الترجيح من نقطة الجزاء، ضمن منافسات دور الربع نهائي من البطولة.

ووصل الفريقين لركلات الترجيح بعد التعادل السلبي خلال ال90 دقيقة، وأضاع لويس سواريز الضربة الوحيدة من ركلات منتخب الأوروجواي.

ويلتقي منتخب بيرو ضد منتخب تشيلي في الدور النصف نهائي من بطولة كوبا أمريكا 2019.