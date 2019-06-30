رياضة | تقارير: أزمة زيدان وبيل شبيهة بأزمة جوارديولا ورونالدينيو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تقارير: أزمة زيدان وبيل شبيهة بأزمة جوارديولا ورونالدينيو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شبهت تقارير صحفية عالمية، أزمة المدرب الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد الإسباني ولاعبه جاريث بيل، بأزمة مدرب برشلونة السابق بيب جوارديولا ولاعبه رونالدينيو.

وذكر موقع "جول" العالمي، فإنه سوف يكون الويلزي حاضراً في هذه الفترة ولكنه عالق الآن يريد النادي بيعه لأنه هو رأس المال لمشروع ريال مدريد لعام 2020.

وسيسافر جاريث بيل يوم 8 يوليو إلى معسكر ريال مدريد في الولايات المتحدة لقد انتهى الأمر بالوفاء بهذا الموقف الذي لم يتوقعه أحد عندما لم يسخن الويلزي خلال المباراة الأخيرة من الدوري الأسباني ضد بيتيس.

زيدان لايريد بيل الكل يعرف ذلك لكن الويلزي لايعرف، اساساً يجب ان يغادر جاريث لأنه لم يعد زيزو ليرفع الأشرعة بل لإحداث ثورة في فريق منهك وبيل هو مفتاح هذا التحول.

ويبدو زيدان واضحًا ويعتبر فينيسيوس جونيور اليوم أكثر أهمية من بيل سواء بالنسبة للموسم المقبل أو لمشروع المستقبل.