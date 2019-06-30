رياضة | بعد انضمامه لريال مدريد.. "كوبو" يودع جماهير طوكيو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد انضمامه لريال مدريد.. "كوبو" يودع جماهير طوكيو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ودع النجم الياباني تاكيفوسا كوبو فريقه السابق طوكيو الياباني، قبل الرحيل إلى ناديه الجديد ريال مدريد الإسباني، الذي تعاقد معه خلال الصيف الحالي.

وقال كوبو: "مرحبًا، أنا تاكيفوسا كوبو لاعب طوكيو السابق. لقد وصلت إلى ما وصلت إليه بفضلكم. لم أقرر ما أردت قوله لكم لكن بعد مشاهدة فيديو توديعي، جالت بخاطري أمور كثيرة. لم أكن أعرف أن أحدًا سيأتي لحضور حفل توديعي في ظل هذه الأمطار لكنني ممتن جدًا لكل من بذل جهدًا للتواجد هنا".

وأضاف: "لم يكن كل شيء مثاليًا لكنني فخور جدًا بكوني لاعبًا في نادي طوكيو سيتمكن من اللعب على الساحة العالمية بفضل قدراتي وبفضل مساعدة الجميع".

وواصل: "أعتذر على إبقائكم تحت الأمطار. من الآن فصاعدًا، لن أكون تاكيفوسا كوبو لاعب نادي طوكيو وإنما لاعبه السابق لكنني سأحمل معي كبرياء هذا النادي وعندما أمر بظروف صعبة سأنظر لفيديو اليوم ليرفع من معنوياتي".

واختتم: "مرّت 3 سنوات ونصف منذ عودتي للعاصمة طوكيو ويصعب عليّ كثيرًا مغادرتها. كان هذا قرارًا صعبًا لكنني فخور باتخاذه. لن أنسى الوقت الذي قضيته هنا في طوكيو طوال حياتي".