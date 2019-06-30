الامارات | عبدالغفار: «الهيئة» ليست طرفاً في قضية اتحاد ألعاب القوى

شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالغفار: «الهيئة» ليست طرفاً في قضية اتحاد ألعاب القوى والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد الأمين العام للهيئة العامة للرياضة سعيد عبدالغفار حسين، أن الهيئة لم تتدخل في موضوع اتحاد ألعاب القوى في أعقاب قرار اللجنة الأولمبية الوطنية الأخير، الذي قضى بحل الاتحاد وتشكيل لجنة مؤقتة لتصريف أمور الاتحاد إلى حين إجراء انتخاب مجلس إدارة جديد، كونها ليست طرفاً في هذا الأمر، وأن اللوائح الدولية والنظام الأساسي للاتحاد نفسه لا يمنحان الهيئة حق التدخل في هذا الموضوع، مشدداً على أن أي تدخل من قبل الهيئة يعتبر تدخلاً من طرف ثالث غير معني بالأمر.

وقال سعيد عبدالغفار في تصريحات صحافية، خلال جلسة مع ممثلي وسائل الإعلام: «دور الهيئة معروف، وهي ليست طرفاً في هذا الموضوع، طالما أن اللوائح الدولية لا تمنحنها حق التدخل فهي غير معنية بالأمر، لذلك لم تقحم نفسها في ما حدث».

وكان المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية الوطنية قرّر في اجتماعه الأخير، برئاسة حميد القطامي نائب رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية رئيس المكتب التنفيذي، قبول استقالة رئيس اتحاد ألعاب القوى المستشار أحمد الكمالي، ونائبه ناصر المعمري، كما قرّر تشكيل لجنة مؤقتة لتصريف شؤون اتحاد ألعاب القوى برئاسة المهندسة عزة بنت سليمان، إلى حين إجراء الانتخابات في أكتوبر المقبل.

وبخصوص موضوع الانتخابات الخاصة بالاتحادات الرياضية، أكد أن الهيئة لن تتدخل مطلقاً في هذه الانتخابات، وأن الجمعيات العمومية هي صاحبة الفصل في هذا الأمر، مشيراً إلى أن دور الهيئة يُعد إشرافياً فقط.

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وأضاف: «بالنسبة للاتحادات التي يحكمها نظام التعيين، فإن الهيئة ترى أنه لابد أن يكون لهذه الاتحادات جمعيات عمومية حتى يتم اختيارها بالانتخاب أيضاً».

وأوضح عبدالغفار: «اللوائح التي تحكم عمل الاتحادات الرياضية لم تقم الهيئة بوضعها بمعزل عن القوانين الدولية والميثاق الأولمبي، ولابد أن تتوافق مع الأنظمة الدولية ولا يمكن للهيئة بأي شكل من الأشكال أن تخرق اللوائح الدولية في هذا الخصوص».

من جانب آخر، قدم سعيد عبدالغفار شرحاً مفصلاً بشأن الخطوات التي قامت بها الهيئة في الفترة الماضية بشأن إنجاز قانون الرياضة الجديد، مشيراً إلى المراحل التي يمر بها القانون حتى تتم إجازته من قبل الجهات المختصة، مؤكداً أنه يتطلع إلى أن يكون القانون الجديد بثلاث لغات معتمدة من قبل الاتحادات الدولية، وهي العربية والإنجليزية والفرنسية.

«الهيئة» تغلق مركزاً طبياً رياضياً

كشف الأمين العام للهيئة العامة للرياضة سعيد عبدالغفار حسين، أن الهيئة قرّرت إغلاق مركز الطب الرياضي في دبي التابع للهيئة في أعقاب تقرير وصفه بأنه صادم، وأكد أن المركز ظل طوال الفترة الماضية دون ترخيص، كما أن الطبيب المختص في هذا المركز ظل يزاول مهنة الطب دون ترخيص، لافتاً الى أن الهيئة قامت بفتح تحقيق داخلي في هذا الشأن، مشدداً على أنه ليس لديه ما يخفيه، وأنه من حق الشارع الرياضي معرفة الحقائق المتعلقة بالمركز وطبيعة عمله، لافتاً إلى أن المركز سيعود الى العمل مجدداً، بعدما تتم صيانته والانتهاء من الإجراءات كافة المتعلقة بمزاولة نشاطه بشكل قانوني. وقال عبدالغفار في تصريحات صحافية: «كوني لست طبيباً فقد استعنت بالجهات الطبية المختصة في الدولة، وتم تشكيل فريق عمل مختص للمساعدة في تقييم عمل المركز، وبالتالي توصلنا إلى التقرير الذي تم بموجبه إغلاق المركز».