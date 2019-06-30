الامارات | نادي الضباط يقيم مخيماً صيفياً للأطفال

شكرا لقرائتكم خبر عن نادي الضباط يقيم مخيماً صيفياً للأطفال والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يقيم فندق ونادي ضباط القوات المسلحة في أبوظبي مخيماً صيفياً رياضياً للأطفال الذين تراوح أعمارهم بين 5 و12 سنة، استمراراً للنشاط الصيفي الرياضي والترفيهي الذي يقيمه النادي للأطفال، منذ انطلاقته للمرة الأولى في عام 2005.
وسيكون المخيم مفتوحاً لجميع الأطفال ويستمر يومياً من الأول من يوليو وحتى الأول من أغسطس المقبلين، من التاسعة صباحاً وحتى الواحدة بعد ظهراً.
وخلال المخيم الصيفي ستتاح الفرصة للأطفال لممارسة كرة السلة والكرة الطائرة وكرة القدم والجمباز والزومبا وكرة الماء والبولينغ والسباحة والرماية وفنون الدفاع عن النفس، بالإضافة إلى تطوير قدراتهم الإبداعية في ورش الفنون والحرف اليدوية.
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