الامارات | بطولة محاربي الإمارات تنطلق الجمعة في أبوظبي

شكرا لقرائتكم خبر عن بطولة محاربي الإمارات تنطلق الجمعة في أبوظبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكملت بالمز الرياضية الاستعدادات النهائية لإطلاق النسخة السابعة من بطولة محاربي الإمارات، التى تُقام في الخامس من يوليو المقبل بصالة مبادلة أرينا في مدينة زايد الرياضية بأبوظبي. وستعقد اللجنة المنظمة للبطولة مؤتمراً صحافياً يوم الأربعاء المقبل بفندق أنانتارا القرم الشرقي للإعلان عن تفاصيل البطولة بحضور الأبطال المشاركين. وتُعد النسخة السابعة الأكبر في تاريخ البطولة لاحتوائها على 12 نزالاً ضمن ست فئات أوزان مختلفة بين 24 مقاتلاً محترفاً من 15 دولة هي الولايات المتحدة وبريطانيا والبرازيل ولبنان والعراق والفلبين وأستراليا وتونس وطاجكستان وفرنسا وألمانيا ورومانيا والكاميرون والمغرب والهند. وتشهد هذه النسخة عودة عدد كبير من المقاتلين الذين شاركوا في النسخ السابقة وقدموا أداءً فنياً مميزاً وححقوا نتائج مبهرة، من بينهم البرازيلي برونو ماتشادو الذي فاز على الروسي يوري جريتشينكو في النسخة السابقة، واللبناني أحمد لبان والأسترالي ترينت جريدام، والمغربي حمزة بوقمزة والكاميروني جوريس ديا، والروماني ألكساندرو شيتوران. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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