الامارات | أغيري: لن نجري تغييرات كبيرة أمام أوغندا

شكرا لقرائتكم خبر عن أغيري: لن نجري تغييرات كبيرة أمام أوغندا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف مدرب المنتخب المصري لكرة القدم، المكسيكي خافيير أغيري، أنه لا ينوي إجراء تغييرات عديدة على تشكيلة الفريق في مباراة أوغندا في الجولة الثالثة الأخيرة من مباريات المجموعة الأولى ببطولة كأس إفريقيا، المقامة في مصر حتى 19 يوليو المقبل.

وقال أغيري: «لا ننوي إجراء تغييرات كبيرة على التشكيلة، خصوصاً أن لقاء أوغندا لن يكون سهلاً، فقد سبق لنا اللعب أمامه في التصفيات. لديهم منتخب يملك البنية الجسدية القوية، وسجل ثلاثة أهداف في لقائي الكونغو وزيمبابوي. لذلك فلأننا نريد الفوز والصدارة لا مجال لتغييرات كبيرة».

وأضاف أن «الفريق لديه حالات إنذار يجب الانتباه لها»، مشيراً إلى أنه سيجري تغييرين أو ثلاثه فقط. وأبدى أغيري أسفه للإصابة التي تعرض لها حارس المرمى محمود جنش، الذي يعاني من تمزق في وتر أخيل، متمنياً له الشفاء.