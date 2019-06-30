الامارات | بلال: «الميركاتو الصيفي» يكشف مستقبل الوصل في الموسم المقبل

شكرا لقرائتكم خبر عن بلال: «الميركاتو الصيفي» يكشف مستقبل الوصل في الموسم المقبل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد لاعب الوصل، السابق، جاسم بلال، أن طريقة تعامل النادي مع سوق الانتقالات الصيفية الحالية، تكشف عن أن الفريق سيواصل نتائجه السلبية في الموسم المقبل، مشيراً إلى أن شركة الكرة الوصلاوية، حتى الآن، استغنت عن لاعبين جيدين، بينما لم تكن التعاقدات بالقوة نفسها.

وقال بلال لـ«الإمارات اليوم» إن الوصل وافق على انتقال البرازيلي، كايو كانيدو، الذي يعد من أفضل اللاعبين الأجانب في دوري الخليج العربي، إلى نادي العين، بينما لم يتم التعاقد مع البديل، والأمر نفسه بالنسبة لصفقات اللاعبين المواطنين، فلم يتم ضم لاعبين يصنعون الفارق، أو يمنحون الفريق الإضافة التي تتحسن مستواه في الموسم المقبل.

وأضاف: «الأخطاء نفسها يتم ارتكابها في كل موسم، بالنسبة لتحضيرات الوصل، إذ إن المشكلة في الأساس فنية، وفي طريقة اختيار اللاعبين، وهو ما يؤكد أن جميع المؤشرات تجعلنا نعلم بشكل مسبق، النتائج التي سيحققها الفريق».

وأشار إلى أن الوصل ليست لديه مشكلة مادية، وقال: «مع احترامي لمن يقول إن الوصل لا يستطيع المنافسة على الصفقات القوية، بسبب قلة الإمكانات المادية مقارنة ببعض الأندية الأخرى، إذ إن الوصل ليست لديه مشكلة مادية، لكن كما ذكرت المشكلة في اختيارات اللاعبين، وطريقة المفاوضات، خصوصاً أنه يتم ربط العديد من الأسماء بالانضمام إلى (الإمبراطور)، وعقب ذلك نجد هذه الأسماء انضمت إلى أندية أخرى».

وتابع: «عدم وجود لجنة فنية تشرف على التعاقدات مع اللاعبين، أسهم في الاستراتيجية التي نشاهدها حالياً في النادي، وأبرز نتائجها التعاقد مع المدرب الروماني، لورينت ريجيكامب، والإبقاء عليه في الموسم المقبل».

وأكد جاسم بلال أنه كان يجب الاستغناء عن المدرب الروماني، موضحاً: «وفقاً للنتائج والأرقام التي حققها ريجيكامب مع الوصل، في الموسم الماضي، شاهدنا نتائج كارثية، ولم يقدم المدرب الروماني أي إضافة إلى (الفهود) تجعلنا نتوقع أن تتحسن النتائج أو يتمكن ريجيكامب من تطوير الفريق وفقاً لمجموعة اللاعبين الموجودين حالياً».

أما بالنسبة لغياب الجمهور الوصلاوي عن حضور المباريات فقال: «أرى أنه لا يمكن توجيه اللوم إلى جمهور الوصل بسبب ابتعاده عن الفريق في الوقت الحالي، خصوصاً أن عشاق (الإمبراطور) من أكثر المشجعين دعماً لناديهم في دوري الخليج العربي، بينما في المقابل وجد الجمهور الجفاء وتصريحات غريبة، كان أبرزها أنه من أسباب النتائج السلبية التي حققها الفريق في الموسم الماضي».

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وزاد بقوله: «ردة فعل الجمهور أراها طبيعية، لأن أي مشجع يتمنى أن يشاهد فريقه في أفضل مستوى، وأن يحقق الفوز بالبطولات، ولكن وفقاً لما نشاهده من تحضيرات، يشعر الجمهور بأن جميع المؤشرات سلبية، ومن جهتي أرى أن الجمهور واقعي، والمطالب التي يطالب بها منطقية، بتكوين فريق قوي، وتدعيم صفوفه بمجموعة من اللاعبين الجيدين».

وأكد جاسم بلال أنه ليست لديه أي مشكلة مع إدارة النادي، وقال: «أنا لا أزايد على إدارة النادي، وأي وصلاوي يتمنى لها النجاح، حتى نشاهد عودة (الإمبراطور) إلى مكانته الطبيعية، لكن ما نشاهده من تعاقدات أو مشكلات مع الجمهور، يجعلنا نتحدث حباً في هذا الكيان».

وأوضح أنه من أسباب نجاح الشارقة في الفوز بلقب دوري الخليج العربي، أن إدارة النادي حددت أهدافها، وقال: «الشارقة ركز، في الموسم الماضي، على بطولتين فقط، هما الدوري وكأس رئيس الدولة، بينما الوصل شارك في خمس بطولات في الموسم الماضي، كما سيشارك في أربع بطولات في الموسم الحالي، تكراراً للأخطاء نفسها، خصوصاً أن الوصل لا يضم العدد الكافي من اللاعبين لخوض هذا العدد من البطولات».

وختم بلال تصريحاته متمنياً أن يتدخل أصحاب القرار في نادي الوصل لتصحيح المسار، مبيناً أن «الإمبراطور» لديه تاريخ كبير، ولا يستحق ما يحدث له في الوقت الحالي.

- مشكلة الوصل

في اختيارات اللاعبين

وليس نقص الإمكانات.