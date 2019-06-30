الامارات | مدرب المغرب: أنا محظوظ بإفريقيا.. وهدفنا الصدارة

شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب المغرب: أنا محظوظ بإفريقيا.. وهدفنا الصدارة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال مدرب المنتخب المغربي، الفرنسي هيرفي رينار، إنه «محظوظ بالعمل في إفريقيا، سواء مع منتخبي زامبيا وساحل العاج من قبل، أو مع المنتخب المغربي حالياً». وشدد المدرب في تصريحات صحافية على أن الفوز على ساحل العاج 1-صفر وتصدر المجموعة كان مهما للغاية، مشيراً إلى أن الهدف الراهن لفريقه هو الحفاظ على الصدارة في المجموعة الرابعة ضمن نهائيات كأس أمم إفريقيا المقامة حالياً في ضيافة مصر، حيث شهدت المجموعة نفسها إحياء جنوب إفريقيا آمالها بالتأهل بعد الفوز على ناميبيا، أول من أمس بالنتيجة نفسها.

وقال رينار، خلال المؤتمر الصحافي: «كنا نعلم أن ساحل العاج سيكون منافساً قوياً، لكننا نتحسن في الأداء بشكل كبير». وأضاف: «نحاول تجنب ارتكاب الأخطاء، المباراة المقبلة قريبة، وعلينا أن نتعافى سريعاً لنفوز ونكون في المركز الأول».

وأوضح: «الكل شاهد فريق المغرب، لدينا لاعبين مميزين، وإن فقدنا لاعبين أو أكثر فلن يغير شيئاً، بالطبع لن يكون سهلاً، ونحن بصدد إدارة أي أزمة، وهي أمور تعلمتها على مدار الزمن».

وتابع: «أنا محظوظ، أتيت إلى إفريقيا في عام 2008، بالطبع نحن نعمل، ولكن المهم أن تقابل في عملك الأشخاص الذين يستطيعون تقديم المساعدة لك، ربحت مع كامارا ( مدرب ساحل العاج حالياً) كأس الأمم الإفريقية 2015، علينا التركيز على المنافسة، وهو ما تعلمته من كلود لوروا، المنافسة بالنسبة لنا سبع مباريات وليس ست كما كان في الماضي».

في جانب آخر، قال المدرب المساعد لمنتخب المغرب، ونجم الكرة السابق مصطفى حاجي، في تصريحات صحافية: «الأداء كان رائعاً جداً ونستحق الفوز، كنا نواجه فريقاً جيداً، وقدمنا كل ما في وسعنا للفوز». وعن إمكانية الدفع بلاعبين بدلاء في المباراة الاخيرة أمام جنوب إفريقيا، قال: «كل مباراة تكون فرصة لكل اللاعبين للمشاركة، ولدينا قائمة كبيرة من اللاعبين المميزين، وإذا كنا سنجرى تعديلات على التشكيل، فالمدرب هيرفي رينار هو من يمكنه اتخاذ هذا القرار». وأضاف: «بإمكاننا الذهاب بعيداً إذا حافظنا على هذا المستوى وتلك الروح الموجودة بين كل اللاعبين، والرغبة في الفوز التي ظهرت في أول مباراتين بالبطولة».

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مدرب ساحل العاج: الأخطاء وراء الهزيمة

أكد مدرب منتخب ساحل العاج، إبراهيما كمارا، أن فريقه ارتكب أخطاء كانت وراء الهزيمة من المغرب. وقال كمارا في المؤتمر الصحافي: «علينا أن نتأهل للدور التالي من البطولة، سنحاول أن نجدد من روح الفريق، لنتمكن من تحقيق الهدف والتأهل إلى الدور التالي».

وأضاف: «المباراة المقبلة سيشارك فيها ويلفرد زاها، هو لاعب مميز ونحتاجه في كل مباراة». وأوضح: «في المسابقات الكبرى، لا يوجد مكان للأخطاء، وليس مسموح بفقدان التركيز في أي لحظة، نمتلك لاعبين مميزين، لذلك لا يجب خسارة الكرة في أماكن خطيرة، وأعتقد أنهم سيتعلمون من أخطائهم».

وتابع: «بطولة إفريقيا مختلفة عن أي بطولة أخرى، فهي أقوى مما نظن أو اعتقدنا، لذلك لابد من تدارك كل الأخطاء».