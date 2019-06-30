الامارات | زوارق الإمارات تنشد لقب الافتتاح في مونديال «الفورمولا 2»

شكرا لقرائتكم خبر عن زوارق الإمارات تنشد لقب الافتتاح في مونديال «الفورمولا 2» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنطلق اليوم سباقات المحركات، ضمن أحداث السباق الرئيس للجولة الأولى والافتتاحية من بطولة العالم لزوارق «الفورمولا 2»، التي تشهد مشاركة حامل لقب البطولة لموسم 2017، فريق أبوظبي وفريق الفيكتوري وفريق الشارقة، وتسعى الزوارق الإماراتية إلى أن يكون لها اليوم حضور قوي في السباق، وبداية جمع النقاط للمنافسة على لقب الموسم.

ويدخل زورق «أبوظبي 35» بقيادة راشد القمزي، وزورق «أبوظبي 36» بقيادة راشد الطاير، بطموح المنافسة على لقب الجولة الأولى، من أجل أن يكون لهما بداية قوية لهذا الموسم، وكي يشقا طريقهما بقوة من أجل أن يصل إلى استعادة لقب البطولة مجدداً.

ويخوض زورقا «فيكتوري تيم 4» بقيادة أحمد الفهيم، و«27» بقيادة منصور المنصوري، السباق الرئيس، بمشاركة أكثر من 20 زورقاً تمثل فرقاً من مختلف قارات العالم.

ويتطلع الثنائي الفهيم والمنصوري على متن زورقي فيكتوري، ترك انطباع رائع في أول ظهور للفريق بحلته الجديدة في موسم سباقات «فورمولا 2» هذا العام، حيث جاءت التجهيزات بصورة جميلة تؤكد حجم الطموحات والسعي الحثيث لوضع بصمة بارزة في المنافسات العالمية.

وجاءت أحداث السباق ساخنة قبل أن يبدأ، حيث قامت اللجنة المنظمة بتغيير مسار السباق قبل أسابيع من المشاركة، حيث زادت مسافة السباق من 1650 متراً إلى 2000 متر، وبالتالي سيكون هناك تغيير في استراتيجية الدخول والمشاركة لأي زوارق وفريق، ورغم أن التعديلات كانت واضحة قبل فترة، إلا أن التدريبات بالنسبة لبعض الفرق أجرتها قبل أشهر، وبالتالي فإن تعديل المراوح والإعدادات، سيكون في معسكر السباق، ومن خلال التجارب الحرة التي ستكون ثمينة جداً في هذه الجولة، ولها قيمتها كتجارب مهمة لكل زورق من أجل الوصول إلى المراوح المثلى والإعدادات الفضلى لخوض السباق.

وتبدأ الأحداث اليوم في تمام العاشرة صباحاً، مع الاجتماع التنويري والإلزامي للمتسابقين، ثم لاحقاً يقام سباق بين الـ11 زورقاً أصحاب المراكز الأخيرة، كي يحدد خمسة منهم فقط تتأهل وتشارك في السباق الرئيس، الذي لا تسمح قوانينه بأن يزيد عدد المشاركين فيه على 20 زورقاً، وفي تمام الثالثة ظهراً ينطلق السباق الرئيس الذي من المقرر أن ينتهي خلال زمن أقصاه ساعة كاملة، مع التوقفات والحوادث المختلفة.

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من جهته، شدد رئيس بعثة فريق أبوظبي، سالم الرميثي، على أن زوارق أبوظبي ستحظى، اليوم، بمنافسة عنيدة وقوية من أبرز المشاركين، وسيكون هناك قتال بين كل المتسابقين من أجل إحراز المراكز الثلاثة الأولى في السباق، وقال: «اليوم بداية جمع النقاط من أجل تسجيل بداية قوية للموسم، نرغب في أن يتفوق فريق أبوظبي في تحقيق المراكز الأولى والتفوق في أول جولة للموسم»، وأكد الرميثي أن كل جولة بالنسبة لفريق أبوظبي هي نهائي مهم وبطولة في حد ذاتها.

المنصوري يتسلح بالخبرة

يملك منصور المنصوري قائد زورق «فيكتوري 27»، خبرة جيدة في أروقة منافسات بطولة العالم «فورمولا2 » حيث شارك الموسم الماضي للمرة الأولى، ويأمل في مواصلة مشواره ليكون نجماً لامعاً في عالم سباقات الزوارق السريعة، خصوصاً أنه من القلائل الذين يحملون لقباً عالمياً بتتويجه بطل العالم في الجائزة العالمية «أف 4 إس» عام 2017.

ووصل إلى كاوناس، أول من أمس، عضوا مجلس إدارة مؤسسة الفيكتوري تيم، غانم خميس المري وسعيد خليفة المري، من أجل متابعة المشاركة والشد من أزر المتسابقين في مهمتهم الجديدة، اليوم، في السباق الرئيس مع الجهازين الفني والإداري المرافقين للبعثة.

وقام عضوا مجلس إدارة المؤسسة، فور وصولهما، بالوقوف على التجهيزات والتحضيرات الخاصة بالحدث.