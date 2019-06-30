الامارات | المحرزي: مسافي خامس دوري «الأولى» بـ 200 ألف درهم شهرياً

شكرا لقرائتكم خبر عن المحرزي: مسافي خامس دوري «الأولى» بـ 200 ألف درهم شهرياً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد رئيس مجلس إدارة نادي مسافي، سعيد حمود المحرزي، أن المكاسب التي حققها فريق الكرة بالنادي في دوري الدرجة الأولى جاءت بأقل الإمكانات، حيث يعتمد النادي على مبلغ الـ200 ألف درهم التي يحصل عليها شهرياً من اتحاد كرة القدم، بجانب بعض المداخيل البسيطة الأخرى.

وأشار إلى أن النادي حقق نتائج طيبة، ونجح في أن يكون مؤثراً في ترتيب فرق البطولة، وتحديد هوية الفريقين اللذين صعدا للعب في دوري الخليج العربي، وهما خورفكان وحتا، في ظل ظروف مادية صعبة جداً، مشيراً إلى أن مسافي لديه تجربة مميزة في كيفية ترشيد الإنفاق وبناء الفرق، وتحقيق النتائج بإمكانات مالية محدودة.

وحصل نادي مسافي على المركز الخامس في دوري الخليج العربي.

وقال المحرزي لـ«الإمارات اليوم»: «على الرغم من صعوبة الموقف المالي إلا أن فريقنا تغلب على فرق عريقة ومكتفية مادياً بشكل كبير، والنجاح في تحقيق الأهداف لا يعتمد على تدفق الأموال بقدر اختيار أساليب العمل الصحيحة أيضاً وتطبيقها بشكل سليم، والاستفادة من الظروف المحيطة».

وأضاف: «أسرة نادي مسافي، بداية من الإدارة مروراً باللاعبين والجهازين الفني والإداريين، تعمل وفقاً للقناعة بالموجود، وتعمل من أجل الفريق رغم قلة الموارد المالية، وهو الأمر الذي عزز النجاح، والنادي اعتمد بشكل رئيس على دعم اتحاد كرة القدم، البالغ 200 ألف درهم شهرياً، إضافة إلى مداخيل أخرى محدودة، وهذه القناعة سر من أسرار النجاح».

Advertisements

واعتبر رئيس مجلس إدارة نادي مسافي أن «ثقة الوسط الرياضي بأن مسافي قادر على التألق، رغم محدودية السيولة المادية، زادتنا قدرة على مواصلة النجاح الإداري».

وأكد المزروعي أن الكثير من اللاعبين الذين أرهقتهم دكة الاحتياط في أنديتهم السابقة، وجدوا في مسافي ملاذاً فنياً قادهم للعب أساسيين، ما جعلهم يصرون على تقديم أفضل المستويات الفنية، وهم يدركون أن ما يتقاضونه من رواتب في مسافي ضئيلة جداً مقارنة بما يتقاضاه غيرهم في الأندية الأخرى، ورغم ذلك وحباً في قميص مسافي، أصروا على تقديم مستويات فنية رائعة قادت إلى نتائج غير مسبوقة، منها مثلاً فوزنا على بطل دوري الدرجة الأولى خورفكان، وصاحب المركز الثالث العروبة.

وأضاف: «القائمون على العمل في النادي خاضوا تجربة العمل بإمكانات مادية محدودة لسنوات عديدة، وفي كل مرة كنا نجد حلولاً للمعوقات من دون أن نستسلم للظروف الصعبة، حتى أصبحت لدينا خبرة متراكمة في العمل الإداري، مهدت لتعويض النقص في الإمكانات».

وأكد المحرزي أن نادي مسافي يتمتع بمحبة ومؤازرة الجمهور في كل الإمارات، ولا يقتصر تشجيعه على جمهور مدينة مسافي فقط، لإدراكهم قيمة المردود الفني الطيب الذي يقدمه الفريق بإمكانات مادية محدودة.