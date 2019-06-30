شكرا لقرائتكم خبر عن التعادل السلبي يحسم نتيجة مباراة بنين وغينيا بيساو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - خيم التعادل السلبي على المباراة التي جمعت منتخب بنين بنظيره منتخب غينيا بيساو اليوم السبت في الجولة الثانية من المجموعة السادسة ببطولة كأس أمم أفريقيا لكرة القدم.

وفشل المنتخبان في استغلال كافة الفرص التي اتيحت لهما أمام المرميين ليحصل كل منهما على نقطة.

ورفع منتخب بنين رصيده إلى نقطتين في المركز الثاني مناصفة مع المنتخب الغاني، فيما حصد منتخب غينيا بيساو أول نقطة له في المجموعة، التي يتصدرها المنتخب الكاميروني برصيد أربع نقاط.

ويلتقي منتخب بنين مع الكاميرون يوم الثلاثاء المقبل في الجولة الثالثة الأخيرة، فيما يلعب منتخب غينيا بيساو مع غانا في ذات التوقيت.

وفرض منتخب بنين سيطرته على مجريات اللقاء منذ بدايته وبادر بشن هجمات متتالية بحثا عن تسجيل هدف مبكر يربك به حسابات منتخب غينيا بيساو الذي تراجع لوسط ملعبه لامتصاص حماس منافسه واعتمد على شن الهجمات.

ومع ذلك فشل المنتخبان في تشكيل أي خطورة على المرميين في الربع ساعة الأولى من اللقاء، ولم تشهد تلك الفترة أي خطورة على المرميين باستثناء ركلة ركنية لمنتخب بنين لعبت داخل منطقة الجزاء قابلها جوردان أديوتي بتسديدة لكن كرته مرت بجوار القائم.

وبعد مرور الربع ساعة الأول بدأ منتخب غينيا بيساو يدخل أجواء المباراة الهجومية ويبادل منتخب بنين للهجمات.

وشهدت الدقيقة 19 فرصة خطيرة لمنتخب غينيا بيساو عندما سدد مانكوني كرة قوية من خارج منطقة الجزاء مرت بجوار القائم الأيمن للحارس فابيان فارنول.

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وفي الدقيقة 27 كاد منتخب بنين أن يفتتح التسجيل عندما لعبت كرة عرضية قابلها ستيف موني بضربة رأس لكنها مرت بجوار القائم.

وانحصر اللعب في وسط الملعب حتى جاءت الدقيقة 37 والتي كادت أن تشهد تسجيل منتخب بنين لهدف التقدم عندما مرر جوردان أديوتي الكرة إلى ستيف موني الذي انطلق بها ودخل منطقة جزاء منتخب غينيا بيساو من الناحية اليسرى وسدد كرة أرضية قوية تصدى لها الحارس جوناس مينديس.

ومر الوقت المتبقي من هذا الشوط بدون جديد ليطلق الحكم صافرة نهايته فارضا التعادل السلبي بين الفريقين.

ومع بداية الشوط الثاني، تخلى منتخب غينيا بيسة قليلا عن حذره الدفاع وشن هجمات على مرمى بنين ولكنها لم تشكل خطورة حقيقية على مرمى منتخب بنين، الذي حاول هو الآخر شن هجمات لكنها أيضا لم تشكل خطورة لينحصر اللعب في وسط الملعب.

وبمرور الوقت فرض منتخب بنين سيطرته على مجريات اللقاء وحاصر منتخب غينيا بيساو في وسط ملعبه وتوالت هجماته لكنه فشل في اختراق دفاع منتخب غينيا بيساو، ليظل اللعب منحصرا في وسط الملعب بدون وجود أي خطورة على المرميين.

وجاءت أخطر الفرص في هذا الشوط في الدقيقة 75 وكانت من نصيب منتخب بنين عندما لعبت ركلة حرة من الناحية اليمنى من خارج منطقة الجزاء ارتقى إليها ستيف موني وقابلها بضربة رأس لكن كرته علت العارضة بسنتيميترات قليلة.

وفي الدقيقة 84 كاد منتخب بنين أن يسجل هدف التقدم عندما لعبت كرة عرضية من الجانب الأيمن ارتقى إليها موني وقابلها بضربة رأس لكن الحارس جوناس مينديس تألق وتصدى للكرة.

وفي الدقيقة 86 سدد جواو جاكيتي لاعب منتخب غينيا بيساو كرة من خارج منطقة الجزاء لكنها مرت بجوار القائم الأيمن لفابيان فارنول حارس بنين، وبعدها بدقيقتين استلم جورجينيو الكرة داخل منطقة جزاء منتخب بنين وسدد كرة أرضية تصدى لها حارس بنين.

ومر الوقت المتبقي من المباراة بدون جديد ليطلق الحكم صافرة نهاية المباراة فارضا التعادل السلبي بين الفريقين.