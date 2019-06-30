شكرا لقرائتكم خبر عن على طريقته الخاصة.. ساديو ماني يحفز لاعبي السنغال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت صحيفة «سوكر غانا»، عن قيام ساديو مانى، قائد منتخب السنغال، بعقد جلسة مع لاعبى منتخب بلاده، خلال الساعات القليلة الماضية، من أجل تحفيزهم على تحقيق الفوز في المباراة المقبلة من أجل ضمان التأهل إلى دور ثمن النهائى من بطولة كأس الأمم الإفريقية.

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وقالت الصحيفة إن مانى طالب لاعبى السنغال بضرورة نسيان الهزيمة أمام المنتخب الجزائرى بهدف دون رد في الجولة الماضية، مشددًا على تحقيق الفوز أمام كينيا واقتناص الثلاث نقاط.

وأشارت الصحيفة إلى أن مانى طالب لاعبى السنغال قبل انطلاق تدريبات الأمس بالرقص على الطريقة الإفريقية، من أجل إبعاد الضغوطات عليهم وخوض التدريبات بشكل جيد.

يذكر أن منتخب السنغال يحتل المركز الثانى في المجموعة الثالثة بنفس رصيد منتخب كينيا ثلاث نقاط، فيما يتصدر الجزائر جدول الترتيب بست نقاط، بينما يحتل منتخب تنزانيا الجدول بدون نقاط.