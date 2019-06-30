شكرا لقرائتكم خبر عن ديسابر: الروح والحماس سلاحنا.. ولا نخشى الجماهير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد الفرنسى سيباستيان ديسابر، المدير الفنى لمنتخب أوغندا، أن مباراة فريقه أمام مصر ستكون في غاية الصعوبة، نظرا لقوة صاحب الأرض وامتلاكه جماهير غفيره تسانده. وأكد المدير الفنى لأوغندا أن المباراة ستكون فرصة جيدة لإثبات قدرات لاعبى فريقه، والتأكيد على المستوى الرائع الذي ظهروا عليه منذ انطلاق البطولة.

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أضاف ديسابر أن أوغندا ستخوض اللقاء من أجل الفوز، وحصد الـ3 نقاط لاعتلاء صدارة المجموعة الأولى، مشيرا إلى أن مصر أفضل بكثير من زيمبابوى والكونغو الديمقراطية، ومن الطبيعى أن تفوز في المباراتين الماضيتين، خاصة أنها تأهلت إلى كأس العالم 2018.

وواصل: «أوغندا، في المقابل، تمتاز بالروح العالية والحماس، والجماهير بالطبع ستكون بجانب الفريق المصرى في اللقاء ولكن ذلك لا يمنع أننا سنبذل قصارى جهدنا للفوز وتحقيق مفاجأة كبيرة».

وأعرب المدرب عن تفاؤله بمشوار أوغندا، مؤكدًا أن الفريق يستطيع الذهاب بعيدا في البطولة إذا ركز ولم يرتكب الأخطاء في مواجهة الفريق المصرى. وقال: «لست قلقا من منتخب مصر، فهناك فارق بين الجولتين الماضيتين ومواجهة اليوم، ولقاء الفراعنة مع الكونغو أفادنا كثيرا، وكل شىء وضح بالنسبة لنا، ولاعبو أوغندا لديهم الحافز الكبير لتحقيق الفوز». وأضاف أنه يجب على الفريق أن يستحوذ على الكرة في اللقاء بنسبة 45 إلى 50%، مشيرا إلى أن الفوز على مصر يجعل تأهل أوغندا على قمة المجموعة وهو ما نسعى إليه.