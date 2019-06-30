شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب المصري لم يخسر في الجولة الثالثة للكان منذ 21 عامًا (تقرير) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يخوض المنتخب المصرى لكرة القدم مباراته الأخيرة بالدور الأول لكأس أمم إفريقيا نسخة 2019 التي تحتضنها مصر، بمواجهة نظيره الأوغندى مساء اليوم الأحد، بعد ضمان التأهل لدور الـ 16 من المسابقة إثر انتصارين متتاليين على حساب كل من زيمبابوى والكونغو الديمقراطية.

وعلى الرغم من ضمان الفراعنة التأهل لثمن النهائى إلا أن الحصول على نقطة التعادل على أقل تقدير يعزز صدارتهم المجموعة ويجنبهم ملاقاة أحد منتخبات العيار الثقيل بالقارة في الدور التالى.

المنتخب المصرى لم يخسر أي لقاء في الجولة الثالثة والأخيرة للدور الأول من كأس أمم إفريقيا على مدار 21 عامًا، إذ كانت الخسارة الأخيرة بهذه الجولة في نسخة 1998 ببوركينا فاسو في مواجهة نظيره المغرب والهدف الشهير لمصطفى حجى في الوقت القاتل من عمر المباراة، والذى سجله بضربة خلفية مزدوجة على الطريقة العالمية.

Advertisements

ومن بعدها لم ينل أحفاد الفراعنة أي خسارة في الجولة الأخيرة للدور الأول، فحول منتخبنا تأخره أمام خيول بوركينا فاسو بهدفين لانتصار عريض بالأربعة في ختام الدور الأول لنسخة 2000 بغانا ونيجيريا، ثم الفوز على المنتخب الزامبى بهدفين مقابل هدف في نسخة 2002 بمالى.

وحسم التعادل السلبى بدون أهداف نتيجة منتخبى مصر والكاميرون بالجولة الختامية لمنافسات الدور الأول من الكان نسخة 2004 بتونس، وهو اللقاء الذي كان يحتاج خلاله الفراعنة للانتصار من أجل العبور للدور الثانى.

وفى نسخة 2006 شهدت الجولة الأخيرة من الدور الأول انتصارًا عريضًا للمصريين وسط أنصارهم بثلاثية في شباك أفيال كوت ديفوار، في الوقت الذي حسم التعادل الإيجابى بهدف لكل منتخب لقاء مصر وزامبيا في ختام الدور الأول لنسخة 2008 بغانا. وعادت انتصارات المصريين في الجولة الأخيرة للدور الأول من أمم إفريقيا خلال نسخة 2010 بثنائية مميزة في شباك المنتخب البنينى، ليحقق الفراعنة العلامة الكاملة.

وبعد غياب طويل عن منافسات الكان يعود الفراعنة للظهور في نسخة 2017 بالجابون، ويختتم المنتخب المصرى مشواره في الجولة الختامية بانتصار مستحق على حساب غانا بهدف صاروخى لمحمد صلاح.