شكرا لقرائتكم خبر عن قوة الفراعنة تهدد طموح أوغندا في صراع أبناء النيل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يختتم عند التاسعة «الأحد» المنتخب الوطنى الأول لكرة القدم، مبارياته فى دورى المجموعات بالمجموعة الأولى لبطولة الأمم الإفريقية، بمواجهة منتخب أوغندا على أرض ملعب استاد القاهرة، فى مباراة الصراع على قمة المجموعة.

يدخل الفراعنة المباراة رافعا شعار التحدى والندية، متسلحا بعاملى الأرض والجمهور، سعيا لتحقيق الفوز الثالث على التوالى واحتلال صدارة المجموعة لتسهيل مهمته فى دور الـ 16 بمواجهة أحد المنتخبات أصحاب المركز الثالث.

وحرص خافيير أجيرى، المدير الفنى للفراعنة، على تجهيز بعض اللاعبين البدلاء من أجل الدفع بهم، وذلك لتجهيزهم للمرحلة المقبلة، ومنح بعض الراحة للاعبين الأساسيين، حيث وضح تركيز المدير الفنى خلال التدريبات الأخيرة، على الدفع بأحمد على، مهاجم المقاولون العرب، فى مركز رأس الحربة أساسيًا، فى ظل عدم فاعلية مروان محسن وأحمد حسن كوكا، وتواضع أدائهما الهجومى فى المباراتين السابقتين، كما ظهر اهتمام «أجيرى» باللاعب نبيل عماد «دونجا»، خلال التدريبات، حيث دخل فى الصورة للظهور بالمباراة بدلًا من محمد الننى الذى يرغب المدير الفنى فى إراحته خوفًا من حصوله على الإنذار الثانى، بجانب عمر جابر وأحمد أيمن منصور.

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بينما استبعد مصدر داخل المنتخب، فكرة إراحة محمد الشناوى، وتقرر استمراره فى حراسة عرين الفريق، خاصة بعد نجاحه فى الذود عن مرماه ببسالة دون استقبال شباكه أى أهداف، وحذر «أجيرى»، خلال جلسته مع اللاعبين على هامش التدريبات أمس من الإنذارات لتجنب إيقافهم فى الأدوار التالية، كما شدد على ضرورة اللعب الجماعى والبعد عن الفردية فى الأداء، وذلك بعدما تحفظ على أداء بعض اللاعبين خلال المباراتين.

وركز المدير الفنى، فى تدريبه الرئيسى الذى أقيم أمس استعدادا للمباراة، على بعض الجمل التكتيكية التى يرغب فى تطبيقها، بجانب تصحيح الأخطاء التى وقع فيها اللاعبون خلال مواجهتى زيمبابوى والكونغو الديمقراطية لتجنب تكرارها، واستعادة ثقة الجماهير المصرية فى منتخبها، خصوصا أن متابعى المنتخب أبدوا قلقهم من تواضع أداء المنتخب وأنه لم يقدم المستوى الذى يؤهله للحصول على لقب البطولة.

من جانبه، شدد هانى رمزى، المدرب العام للمنتخب الوطنى، على صعوبة المباراة، وأكد أن المنافس قدم مستوى طيبا خلال مباراتى الكونغو وزيمبابوى مما أهله لحصد 4 نقاط، وقال: درسنا المنافس جيدا وحددنا نقاط القوة لديه، والتى تتمثل فى خط الوسط والهجوم، فضلا عن تطبيق أكثر من خطة تحسبا لحدوث مفاجأة خلال اللقاء.

وتابع: قد نجرى بعض التغيرات على التشكيل من أجل منح الفرص لبعض اللاعبين ومنح راحة للبعض الاخر، استعدادا للمرحلة المقبلة. وأضاف رمزى، أن الجهاز الفنى للمنتخب حزين بسبب إصابة حارس مرمى نادى الزمالك، أثناء تدريبات المنتخب اليومية. وقال: «خسرنا عنصرا مهما كان مصدر طمأنة لنا.. فهو من الحراس المميزين على المستوى الفنى والأخلاقى».

ومن المقرر أن يخوض المنتخب المباراة بتشكيل مكون من: محمد الشناوى فى حراسة المرمى، أحمد المحمدى ومحمود حمدى «الونش» وأحمد حجازى وأحمد أيمن منصور، وطارق حامد ونبيل دونجا وعبد الله السعيد ومحمود تريزيجيه ومحمد صلاح، وفى خط الهجوم أحمد على. فى المقابل، يدخل منتخب أوغندا المباراة بحثا عن الفوز، حتى يتأهل باحتلاله صدارة المجموعة والابتعاد عن مواجهة أحد المنتخبات القوية فى دور الـ 16، وأعلن المنتخب المنافس تحديه للفراعنة وأكد أنه سيسعى لتحقيق الفوز.