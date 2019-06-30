شكرا لقرائتكم خبر عن بيرو تطيح بأوروجواي وتضرب موعدًا مع تشيلي في نصف نهائي كوبا أمريكا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تأهل منتخب بيرو الاول لكرة القدم، إلى الدور نصف النهائي «المربع الذهبي» لبطولة كأس أمم أمريكا الجنوبية لكرة القدم «كوبا أمريكا» المقامة في البرازيل، وذلك بعد فوزه على نظيره منتخب أوروجواي 5/ 4 بركلات الجزاء الترجيحية اليوم السبت في دور الثمانية للبطولة.

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انتهى الوقت الأصلي للقاء بالتعادل السلبي لتكون كلمة الفصل من خلال ركلات الجزاء الترجيحية التي حسمها منتخب بيرو لصالحه.

سجل لمنتخب بيرو، جيريرو ورويدياز ويوتن وأدفينكولا وفلوريس، بينما سجل لأوروجواي كافاني وستواني وبينتانكور وتوريرا، في حين أضاع سواريز أول ركلة.

بذذلك يكتمل المربع الذهبي للبطولة بمواجهة بيرو مع تشيلي، وعلى الجانب الآخر يصطدم المنتخب الأرجنتيني بمستضيف البطولة المنتخب البرازيلي.