شكرا لقرائتكم خبر عن هل يتعاقد الاتحاد مع عبدالملك الخيبري ؟ والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عادل الماس (جدة)

دخل اللاعب عبدالملك الخيبري ضمن أجندة التعاقدات بنادي الاتحاد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية بتوصية من مدرب الفريق الكروي الأول التشيلي لويس سييرا، بحسب تأكيدات مصادر خاصة كشفت أن سييرا قدم قائمة تتضمن أسماء لاعبين محليين في عدد من المراكز، جاء من بينها اللاعب عبدالملك الخيبري الذي ودَّع مساء أمس جماهير نادي الهلال عقب استلامه مخالصة مالية.

كما أكد لـ«الخليج 365» مصدر مقرب من نادي الاتحاد أن مجلس الإدارة، برئاسة أنمار الحائلي ونائبه أحمد كعكي، في سباق مع الزمن لحسم الصفقات المحلية والأجنبية الجاري الترتيب لها بالتنسيق مع المدرب سييرا، مبينا أن الأيام القادمة ستشهد إعلان صفقات العميد المحلية والأجنبية في الفترة الصيفية الحالية، مطمئنا الجماهير بأن الإدارة تعمل ليل نهار من أجل توفير كافة احتياجات الفريق الفنية، قبل انطلاقة الموسم الرياضي الجديد.

وأوضح المصدر أن الإدارة الاتحادية استقرت على مدينة مانشستر الإنجليزية لاحتضان معسكر الفريق الذي سيبدأ الخميس القادم، ويستمر حتى 25 من يوليو، وسيتخلله خوض الفريق الكروي عددا من المباريات الودية التحضيرية للموسم الجديد.

وطالب المصدر جماهير العميد بعدم الانسياق خلف الشائعات التي هدفها زعزعة استقرار الاتحاد، مشددا على العلاقة الجيدة بين مجلس إدارة النادي والجهاز الفني للفريق، والتواصل مستمر بشكل يومي من أجل دعم استقرار الفريق وتجهيزه لاستحقاقات الموسم الرياضي محليا وعربيا وقاريا، والسعي للمنافسة على حصد البطولات.