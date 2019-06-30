سارة سمير تداعب فخر العرب محمد صلاح...

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جدة - عمرو شويل داعبت البطلة الأولمبية سارة سمير، النجم المصري العالمي محمد صلاح عبر موقع التواصل الاجتماعي انستجرام عن طريق نشر صورة لها في صالة الجيم ترفع الأوزان في معسكر أذربيجان. وكان محمد صلاح نشر عبر موقع انستجرام نفس الصورة وكتبت سارة (نفس الشيء ولكن تحبون صلاح) ولاق منشورها انتشارا كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وانستجرام نظرا لما تملكه ساره من شعبيه جارفه من المتابعين والمحبين ونفس الشيء لفخر العرب محمد صلاح. Advertisements

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